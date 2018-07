Deel dit artikel:











Het Pauperparadijs gaat in première in Carré Het Pauperparadijs gaat over de armengestichten in Veenhuizen (Foto: Ben van Duin/Pauperparadijs.nl)

In theater Carré in Amsterdam gaat zondagmiddag de voorstelling Het Pauperparadijs in première. De voorstelling van Tom de Ket, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen, speelde de afgelopen twee jaar in Veenhuizen.

Het Pauperparadijs is tot en met 5 augustus te zien in Carré. Daarvoor is het stuk, met name het decor, flink aangepast. Paupers Het verhaal gaat over de Amsterdamse paupers, die begin 19de eeuw naar de armengestichten in Drenthe werden gestuurd. Een van hen is de Amsterdamse weesjongen Teunis. Hij wordt verliefd op bewakersdochter Cato. Hun liefde wordt niet geaccepteerd, waarop ze proberen te vluchten. Tijdens de première spelen Dragan Bakema, Steyn de Leeuwe, Margreet Boershoek en Rosa da Silva de hoofdrollen. Lees ook: - 'Het Pauperparadijs' is 36 keer te zien in Carré

- Wat leverde Het Pauperparadijs op?

- Schrijfster is blij met tweede seizoen 'Pauperparadijs'