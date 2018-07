Deel dit artikel:











Kraantje Pappie gebruikt 'liefde in de lucht' om vechtpartij te stoppen Kraantje Pappie op het podium in Rhenen (Foto: Kraantje Pappie/Twitter)

Rapper Kraantje Pappie zíngt niet alleen over in de lucht hangende liefde, hij brengt die liefde ook over naar zijn publiek. Hoe? Door een vechtpartij tijdens zijn optreden in het Utrechtse Rhenen in de kiem te smoren.

De Groningse rapper stond zaterdagavond op het podium tijdens de Rijnweek, toen er in het publiek een opstootje ontstond. 'Waar is de beveiliging?' De artiest aarzelde geen moment en legde zijn optreden stil. In een video op Dumpert is te zien hoe hij vervolgens vrede sticht. 'Waar is de beveiliging? Ze staan daar te knokken', vraagt hij zich hardop af. Daarna laat hij het publiek 'vechten is voor mietjes' meezingen. 'Alleen maar liefde' Tot slot heeft de rapper nog een boodschap voor de onruststokers. 'Als je niet tegen bier kunt, moet je gewoon niet drinken, toch? Als wij aan het spelen zijn willen we alleen maar liefde in de lucht.' Met de nummer scoort Kraantje Pappie momenteel een grote hit.

