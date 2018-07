Jongste Veen is ook een doorbijter (+video)

De derde generatie van de familie Veen timmert stevig aan de weg. Karsten Veen is als wielrenner nog junior, maar deed in de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier mee bij de amateurs.

Woensdagavond werd hij zelfs tweede in Zevenhuizen. Zaterdagavond reed hij in De Wilp tussen de grote mannen, zoals hij zelf zegt. Vader Edwin was vanzelfsprekend van de partij. En ook opa Fokko was aanwezig om te zien hoe z'n kleinzoon zich staande hield.

Marathonschaatser

Edwin won de meerdaagse drie keer. Fokko maakte vooral furore als marathonschaatser, maar maakte ook deel uit van het wielerpeloton. Karsten maakt volgend jaar de overstap naar de beloftencategorie.

'Ik wil zoveel mogelijk uit mijn carrière halen'

Lees ook:

- Peize ruilt Wielermeerdaagse in voor nieuw sportevenement

- Kruijer staat gele trui niet meer af

- Gaten in Wielermeerdaagse worden gedicht

- Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gered door nieuwe hoofdsponsor