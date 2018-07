Bewoonster over overlast Borgerswold: 'we zijn allemaal jong geweest'

Het afgelopen weekend was het opnieuw onrustig in recreatiegebied Borgerswold bij Veendam. Buurtbewoonster Anita Boerma vindt de beschuldigingen aan het adres van hangjongeren te kort door de bocht.

Het is zondagmiddag. Zonovergoten lijkt Borgerswold een idylle. Vogels kwinkeleren, een visser zit langs de kant. De rust wordt plots verstoord door het geluid van een passerende motorfiets. 'Het is hier enorm gehorig', vertelt Anita Boerma. 'Van alle kanten hoor je geluid. In Veendam was gisteren een muziekfeest en die was bij mij tot in de slaapkamer hoorbaar.'

Om Peerdewaske is een boel te doen

We staan op parkeerplaats Peerdewaske langs de Woortlaan die het recreatiegebied doorkruist. 'Om deze parkeerplaats is een hele boel te doen de laatste tijd. Hier staan vaak jongeren met getunede auto's waar veel overlast van is.' Hier en daar vertoont de parkeerplaats remsporen.

Niet te snel oordelen

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt Anita wakker van lawaai. 'Om half één werden we allemaal, inclusief de kinderen, wakker van enorm veel vuurwerk. Het heeft tot één uur geduurd.'

'We hebben nog uit het raam gekeken om te zien waar het vandaan kwam maar dat konden we niet zien', vertelt Anita. 'Maar nu hoor je dat de jongeren die hier op Peerdewaske samenkomen dat gedaan hebben. Ik geloof daar helemaal niks van. De jeugd staat hier plezier te maken om geen overlast te veroorzaken in de woonwijken, zouden die dat gedaan hebben? Laten we niet te snel oordelen als we het niet gezien hebben.'

Vroeger hadden we dikke brommers

'De tolerantie is tegenwoordig ver te zoeken. We hebben overal last van. Maar we kunnen niet alles over een kam scheren. We zijn allemaal jong geweest. Vroeger hadden we dikke brommers met een hoop lawaai nu hebben we dikke auto's met een hoop lawaai. En ik denk ook wel eens, man, man, moet dat nou maar ik begrijp dat ze dat leuk vinden.'

Het wachten is op regen

Het wachten is volgens Boerma op minder mooi weer. 'Zodra het gaat regenen dan is het direct rustig want dan wil niemand meer buiten zijn.'

Lees ook:

- Palen afgebrand in recreatiegebied Borgerswold