Deel dit artikel:











Twintig seconden te laat; geen run op Londens circuit De auto van vorig jaar deed het helemaal niet (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Twintig seconden te laat. En daardoor geen run in hun elektrisch aangedreven superzuinige auto. De Shell Eco-marathon in Londen eindigde voor een groep Knoalster scholieren in een deceptie.

De auto van zes leerlingen van het Ubbo Emmius in Stadskanaal kwam in eerste instantie wel door de technische keuring, en startte zaterdag ook aan een eerste run. Daarmee deden ze het al beter dan vorig jaar, toen het middelbare schoolteam de auto helemaal niet aan de praat kreeg. Draadje Na vijf ronden op het circuit bij Londen sloeg het noodlot echter toe: een draadje bleek afgebroken. Omdat er gevaar op kortsluiting was, schakelde de beveiliging in en viel de auto helemaal uit. In een race tegen de klok werd het euvel verholpen. 'Gelukkig was dit, van alles wat kapot kon gaan, redelijk makkelijk te verhelpen', vertelt 'driver' Joyce Tunnissen (16). Onverbiddelijk 'Alleen moesten de accu's wel opnieuw worden opgeladen voor een tweede run. We hadden uitgerekend dat dat precies zou passen.' Twee minuten voor het laatste startmoment kwam Team Ubbo Emmius opnieuw bij de start, maar een extra technische controle zou volgens een van de twee juryleden drie minuten gaan duren. Hij was daarom onverbiddelijk: geen twee kans. 'Ontzettend zuur 'Ontzettend zuur. We hebben zoveel tegenslagen overwonnen en we waren ervan overtuigd dat we een tijd op het bord konden zetten. Dat was echt super geweest, want zelfs het team van de regerend wereldkampioen, de universiteit van Twente, was dat niet gelukt. Maar het mocht niet.' Het zeskoppige team van Stadskanaal krijgt grotendeels kans op revanche: vijf van hen mogen volgend jaar ook weer meedoen. Alleen voor Joyce, die volgend jaar naar haar examenjaar gaat, was het haar laatste kans. 'Echt balen.' De Shell Eco-marathon De Shell Eco-marathon is een wedstrijd voor superzuinige auto's die zijn ontworpen door scholieren en studenten. Het Knoalster team kwam uit in de categorie elektrische auto's met een accu. De bedoeling was om vijftien rondes op het circuit te rijden, op een bepaalde snelheid. Daarmee wordt gekeken wel team dat het zuinigste kan. Lees ook: - Leerlingen RSG De Borgen strijden in Le Mans met hun energiezuinige auto

- Stadskanaalster scholieren krijgen superzuinige auto niet aan de praat

- Stadskanaalster scholieren gaan naar Londen met superzuinige auto