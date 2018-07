Mollema komt ongeschonden door eerste etappes Tour

Bauke Mollema begint maandag met een goed gevoel aan de ploegentijdrit in de Tour de France. De Groningse klassementsrenner kwam ongeschonden de eerste twee etappes door, terwijl concurrenten als Chris Froome, Nairo Quintana al tijdverlies opliepen.

Dat gebeurde in de chaotische openingsetappe van zaterdag, waarin Froome ten val kwam en Quintana twee wielen kapot reed op een verkeersheuvel.

Knecht kwijt

De Brit staat in het klassement 51 seconden achter op Mollema, terwijl Quintana al tegen een achterstand van meer dan een minuut aankijkt.

Toch heerst er geen volledige jubelstemming bij Mollema's ploeg Trek-Segafredo. Zondag kneep ploeggenoot Tsgabu Grmay namelijk vroegtijdig in de remmen. Daarmee is Mollema een belangrijke knecht kwijt en heeft Trek nog maar zeven renners in koers.

Slagter

Ook Tom-Jelte Slagter kwam nog niet in de problemen tijdens de eerste twee etappes. De renner uit Slochteren heeft later deze Tour enkele ritten uitgezocht om zijn vorm te tonen.

