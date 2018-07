Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen trekt aan het langste eind (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

Het is een drukte van belang in Garrelsweer. Daar was vandaag een touwtrekwedstrijd en het hele dorp en de dorpen er op af te zijn gekomen. Ook onliner Marthijs helpt een van de teams een handje mee.

Ook in Expeditie Grunnen: - Kardingerun voor bikkels

- De deur heeft last van de hitte

- Moeder en zoon doen de tuin

- Op pad met de Volvo

- Noah is gedoopt

- Vier elfjes op de pony