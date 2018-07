Deel dit artikel:











Voorlopig lagere snelheid op nieuwe tijdelijke ringweg (Foto: Bouwfotografe.nl)

De maximumsnelheid op de tijdelijke zuidelijke ringweg tussen het Europaplein en het Julianaplein in Groningen is voorlopig 50 kilometer per uur. Het asfalt voldoet nog niet aan de kwaliteitseisen.

'Aan het oude asfalt hebben we nieuw asfalt gedraaid', legt Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort uit. 'Hierdoor liggen er nu verschillende soorten asfalt. Als het gaat regenen, moeten we zeker weten dat het ene asfalt niet gladder is dan het andere.' Het asfalt wordt deze week verder getest en als het dan goed is, gaat de maximumsnelheid terug naar 70 kilometer per uur. Vier jaar De tijdelijke ringweg is zondagavond en nacht al uitgebreid getest. 'De inspectie is gisteravond om zeven uur begonnen', vertelt Kramer. Naast het asfalt is gekeken naar de verlichting, de bebording en de plaats van het tijdelijke geluidsscherm. 'Om kwart voor vier vannacht kon de eerste auto de weg op', vertelt Kramer. Automobilisten zullen merken dat de weg wat smaller is geworden. De tijdelijke ringweg ligt er in ieder geval de komende vier jaar. Lees ook: - Werkzaamheden tijdelijke ringweg 'lopen iets achter op schema'

- Twee jaar vertraging bij de aanpak zuidelijke ringweg: hoe kan dat?