Storing brug Zuidbroek verholpen; file neemt af (update) (Foto: RTV Noord) De brug in de N33 bij Meeden en Zuidbroek (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen (archief))

De storing in de brug in de N33 over het Winschoterdiep bij Zuidbroek is verholpen. De brug stond maandagmorgen omhoog en wou niet naar beneden.