Rondje Groningen: De revalidatie van Michael de Leeuw

Oud-FC'er Michael de Leeuw komt langzaam maar zeker weer terug van een zware blessure. Hieronder zie je hoe dat is gegaan. Verder: wat doet Bartje in Groningen? En wat moet je doen als je een oude bekende op straat ziet leven?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) In aanbouw

Een historische tribune in aanbouw en toch zitten er al twee mensen naar een wedstrijd te kijken. Die waren er vroeg bij!



2) Op de weg terug

Oud-FC'er Michael de Leeuw speelt in Chicago maar raakte vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie. In deze video van zijn club Chicago Fire is te zien hoe zijn revalidatie is gegaan. Er komt nog een vervolg trouwens, we houden het in de gaten.



3) Vakantie in Groningen

De collega's bij Omroep West besteden in de 'zomerweken' aandacht aan vakantiebestemmingen en vandaag is onze provincie aan de beurt. Zit je op Twitter? Laat dj Patrick dan even weten waarom dit de mooiste provincie van Nederland is.



4) Vroeg uit de veren

Maar dan heb je ook wat, prachtige plaat.



5) Liefs uit ... Zeeland

Een ingezonden brief van radiopresentator Bob Lagaaij met liefde voor Groningen uit Zeeland.



6) Nait best

Fotograaf Joram beschrijft in zijn blog een ontmoeting met een oude bekende die op straat leeft.



7) Bartje in Groningen

Want iemand neemt een beeld van Bartje mee op sleeptouw en vandaag was Bartje in Groningen. Eerder was dit beeldje al in 35 plaatsen, waaronder Malaga, Granada en Jaén.



