Lopend Vuur: Stop toch eens met die vuurkorven

Nu het volop zomer is, ruik je 's avonds vaak de geur van de houtkachels. Gezellig een vuurtje stoken in de achtertuin, terwijl de zon langzaam achter de horizon verdwijnt. Menigeen beleeft er veel plezier aan.

De rook van die vuurkorven is sommigen echter ook een doorn in het oog. Mensen die bijvoorbeeld last hebben van astma of andere longproblemen, kunnen de rook als vervelend en storend ervaren.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Stook jij je vuurkorf wel eens aan en hou je dan rekening met de buren? En wat is de impact op het milieu? Praat mee via onze facebookpagina of via 050-3188288.

Altijd geprikt

Vorige week vrijdag vroegen we 'neefjes moeten altijd mij hebben'. Helaas voor 62% is dat inderdaad het geval, de andere 38% heeft meer geluk.