Een week na de explosie: 'Iedereen is nog steeds van slag'

Het blauwe zonnescherm is bijna helemaal weggebrand. Het raam van de woonkamer en de terrasdeur zijn dichtgetimmerd met grote houten platen. Het zijn de stille getuigen van de dodelijke explosie in seniorencomplex De Schans in Winschoten.

Ruim een week geleden kwam de 64-jarige bewoonster van het appartement om het leven nadat er brand uitbrak na een enorme explosie. Bij de bewoners zit de schrik er nog flink in.

Van slag

Een van die bewoners is Henk Ottens, verkeersregelaar in hart en nieren en betrokken bij alle evenementen in de Molenstad. Als hij terugdenkt aan het drama, komt de schrik weer terug.

'Het is nou een dikke week geleden maar het zit er nog steeds in hoor. Iedereen is nog steeds van slag', vertelt Ottens.

Verzegeld

Hij merkt het ook aan zichzelf. 'Bij vreemde geluiden ga je meteen denken dat er iets aan de hand is'. Tot nu toe is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is.

'De politie is nog bezig met het onderzoek', vertelt Ottens. 'De deur is nog steeds verzegeld. Als je er dan langsloopt komt het allemaal weer terug'.

