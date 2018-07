Waarschuwing voor gladheid in hartje zomer

Het is hartje zomer maar toch wordt er voor morgen een waarschuwing gegeven voor gladheid. Doordat het wekenlang droog is geweest zijn de wegen vervuild en dat kan gevaarlijk zijn.

Veel wegen hebben een zwarte aanslag die veroorzaakt is door onder meer olie en rubber. Zodra de wegen flink nat worden kan dit een glad filmlaagje vormen op het wegdek.

Vooral motorrijders en fietsers doen er goed aan om voorzichtig te zijn in de bochten.

Beetje motregen

Zeer lokaal zou maandag al een klein beetje regen of motregen kunnen vallen. Wolkenvelden breiden zuidwaarts uit over het land en uiteindelijk kan vooral in onze regio een klein beetje motregen vallen.

Waarschijnlijk wordt de weg daarbij nog niet nat genoeg om gladheid te veroorzaken, maar het is niet uitgesloten. Dinsdag valt er meer regen en is het dus oppassen geblazen.

Regen is druppel op gloeiende plaat

De regen zal aan de droogte geen einde maken. Op de meeste plaatsen valt slechts een paar millimeter. Na morgen is het bovendien weer langdurig droog.

Pas na het komende weekend is er weer kans op een enkele bui. Neerslaghoeveelheden die een einde aan de droogte kunnen maken worden vooralsnog niet verwacht.