Wat lijkt jou lekkerder? Drogeworstijs, fladderakijs of eierbalijs?

Als het in de vitrine ligt, lijkt het op vanilleijs met chocoladestukjes. Maar het is drogeworstijs. IJsmaker Rick Borger uit Haren maakt op verzoek van RTV Noord ijs met typisch Groninger smaken.

'Wat jij chocola noemt, zijn stukjes droge worst. En ik heb er ook nog uitgebakken droge worst doorgespateld', vertelt Borger.

Poffertijs

Presentatrice Babette Alma vroeg vorige week op Radio Noord wie ijs wil maken met typisch Groninger smaken. Rianne uit Niehove besloot zich te wagen aan poffertijs. Ook Borger belde naar de studio. Naast drogeworstijs wil hij proberen om fladderakijs en eierbalijs te maken. 'Vooral gekke dingen vind ik leuk', lacht Borger. 'Ik hou er wel van om een uitdaging op te zoeken.'

Niet zo eenvoudig

Je zou denken dat fladderakijs maken niet zo ingewikkeld is. Fladderak invriezen en klaar. 'Zo eenvoudig gaat dat niet', legt Borger uit. Ik heb de alcohol uitgekookt en daar een stroopje van gemaakt. Vervolgens heb ik gekeken welke smaken in fladderak zitten en die heb ik toegevoegd. Er zit bijvoorbeeld kaneel en citroen in. Dat heb ik allemaal in de mixer gedaan en dan krijg je dit.'

Smaken toevoegen

Ook het eierbalijs is bewerkelijk. 'Ik heb eerst eierballen gefrituurd en die daarna in de mixer gedaan. Daar heb ik van alles aan toegevoegd, zoals kerrie. En het smaakt ook nog, dat is wel verrassend', lacht Borger.

Bijzonder

Verslaggever Stefan Bleeker noemt zichzelf een echte eierbalfan. Natuurlijk heeft hij het ijs getest. 'Je proeft de kerrie en de ragout. Het is echt eierbalijs. Ontzettend bijzonder.'

