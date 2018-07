Deel dit artikel:











Storing brug Zuidbroek: 'Updaten van software is niet goed gegaan' De brug in de N33 bij Zuidbroek (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen (archief)) Er stond een file van ruim vijf kilometer in de ochtendspits (Foto: RTV Noord)

De software van de besturing van de brug over het Winschoterdiep bij Zuidbroek is afgelopen weekend geüpdatet en dat is niet helemaal goed gegaan. Mogelijk is daardoor de storing van maandagochtend veroorzaakt. Dat zegt Rijkswaterstaat.

De brug in de N33 wilde maandag tijdens de ochtendspits niet meer naar beneden, waardoor er een file van ruim vijf kilometer ontstond. De vertraging voor weggebruikers bedroeg veertig minuten. Update teruggedraaid De N33 tussen Veendam en Siddeburen was afgelopen weekend dicht wegens bermonderhoud. 'Tegelijkertijd hebben we de software van de besturing van de brug geüpdated, maar dat ging niet helemaal goed. Die update hebben daarom teruggedraaid. Het kan zijn dat de storing van vanochtend hiermee te maken heeft, maar dat is niet duidelijk. Nogmaals: we zijn ermee bezig, want wij willen dit probleem zo snel mogelijk oplossen', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Tientallen storingen De brug bij Zuidbroek is in 2014 vervangen. Sindsdien zijn er al tientallen storingen geweest. Eerder zei Rijkswaterstaat dat de problemen zijn begonnen na een blikseminslag in 2015. 'De bruggen zijn beveiligd tegen blikseminslag, maar de gevoelige bedieningsapparatuur heeft toch een tik opgelopen. Elke elektronische storing die zich nadien voordeed, kan worden herleid tot de blikseminslag', zei een woordvoerder. Nog dit jaar oplossen Angela Lolkama van Rijkswaterstaat laat weten dat ze 'het lek nog niet boven hebben. Maar we hopen de problemen echt voor het eind van dit jaar te hebben opgelost. Het aantal storingen moet dan op een normaal niveau liggen: zo'n één tot twee per jaar.' Lees ook: - Storing brug Zuidbroek verholpen; file neemt af

