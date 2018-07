Eerste Kamer debatteert vanavond over Harener toekomst

Het is de allerlaatste aflevering van de herindelingssoap van Groningen, Haren en Ten Boer.

De Eerste Kamer debatteert maandagavond over de veelbesproken fusie en neemt naar alle waarschijnlijkheid dinsdagavond een definitief besluit over het wel of niet doorgaan van de gemeentelijke herindeling.



Tweede Kamer stemt in

Onlangs stemden in de Tweede Kamer de partijen VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en DENK in met de herindeling.

Als de fracties van die partijen in de Eerste Kamer hetzelfde stemgedrag vertonen is er ook in de Senaat een ruime meerderheid voor een fusie. DENK heeft geen fractie in de Eerste Kamer.



Verhaal begint in 2013

Sinds 2013 wordt er gesproken over een herindeling van de gemeente Haren. Toenmalig burgemeester was destijds Janny Vlietstra (PvdA), huidig lid van de Eerste Kamer. Onder toeziend oog van Vlietstra stemde de gemeenteraad van Haren in met een fusie.

Op dat moment was nog niet bekend met welke gemeente Haren zou fuseren. Destijds stemde alleen Gezond Verstand en CDA tegen het opgeven van de bestuurlijke zelfstandigheid van Haren.



Haren is groot tegenstander

De herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer is veelbesproken omdat de gemeenteraad van Haren groot tegenstander is van de fusie. Waar de raad dus in 2013 een herindeling wel zag zitten, daar veranderde de mening van de politici in de jaren die volgden.

Nadat de Tweede Kamer groen licht gaf voor de herindeling heeft Haren besloten op alle fronten mee te werken aan de herindeling. Dat is tegen het zere been van Gezond Verstand Haren. Die partij stapte eind vorig jaar ook vanwege de herindeling uit het college.



Waarnemend burgemeester

Als de Eerste Kamer instemt is de herindeling vanaf 1 januari 2019 een feit. De drie gemeenten gaan dan verder onder de naam Groningen.

De commissaris van de Koning zal dan eerst een waarnemend burgemeester aanstellen tot dat er een vaste burgemeester wordt benoemd.

