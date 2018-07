Renovatie zwembad De Kalkwijk in volle gang: 'Juist de zomer is onze rustigste periode'

De badhokjes zijn al gesloopt. De kruiwagens rijden af en aan door het bad. In zwembad De Kalkwijk in Hoogezand wordt niet gezwommen, maar heel hard gewerkt.

Na twintig jaar is het overdekt bad toe aan renovatie. Er komt een fris kleurtje, de badhokjes worden vernieuwd, de bodemplaten worden vervangen en het doucheplateau wordt verbeterd.

Tekst gaat verder onder de foto



Tijd om het aan te pakken

'Het werd tijd dat we de boel gingen aanpakken ook met oog op de veiligheid', zegt directeur Ronald Westers van De Kalkwijk.

Tekst gaat verder onder de foto



Is het toch niet een beetje vreemd om dat in de zomer te doen als iedereen juist wil zwemmen?

'Nee hoor', zegt Westers. 'We zijn juist een slechtweer-accommodatie. De zomer is onze rustigste periode. Dan liggen de verenigingen allemaal plat.'

'Alleen de mensen die recreatief willen zwemmen moeten we teleurstellen. maar met dit weer zou ik het wel weten. Op Meerwijck kan er nu heel goed in het heerlijke natuurwater van het Zuidlaardermeer worden gezwommen.'