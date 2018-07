Zorgen over opkomst Afrikaanse varkenspest: hoe hou je het tegen?

Varkenshouders in onze provincie maken zich zorgen over een verdere verspreiding over Europa van Afrikaanse varkenspest.

Over de grens in de deelstaat Niedersachsen wordt al gewaarschuwd: zorg ervoor dat je de Afrikaanse varkenspest niet meeneemt na een vakantiereis.

Ook Duitse truckers kregen een folder in handen gedrukt, waarop staat dat ze geen varkensvlees uit Oost Europa mee moeten nemen.

Opmars

De Afrikaanse varkenspest is bezig met een gestage opmars. Begonnen in Georgië is de veeziekte inmiddels ook geconstateerd in Rusland, Oekraïne, Roemenië, de Baltische staten, Polen en sinds kort ook Tjechië.

Vooral wilde zwijnen zijn er mee besmet.

Niet gevaarlijk voor mensen

Afrikaanse varkenspest, een virusziekte, is voor mensen niet gevaarlijk, maar varkens kunnen er massaal aan doodgaan. Het wordt verspreid door contact met besmette dieren of producten daarvan zoals vlees en worst.

Ook via voertuigen kan het virus worden geïmporteerd. Anders dan bij de klassieke varkenspest bestaat er geen vaccin tegen.

Geen voedselresten voeren

Volgens varkenshouder Annechien ten Have in Beerta is het geven van voedselresten aan varkens een besmettingsbron in sommige buitenlandse varkenshouderijen.

'Dat is ook de achterliggende reden waarom het voeren van voedselresten in Nederland verboden is', zegt Ten Have.

Als de ziekte in een bedrijf wordt geconstateerd moet het worden geruimd. Bovendien dreigen dan exportverboden.

Zorgen

Ze maakt zich zorgen dat de Afrikaanse varkenspest ook hier opduikt. 'Ik heb laatst een animatie gezien hoe de ziekte zich langzamerhand verspreidt over Europa'.

Er worden wel maatregelen genomen, ook in Nederland. 'De producentenorganisatie varkenshouderij heeft een leaflet gemaakt in het Pools die aan Poolse werknemers wordt gegeven. Daarin staat dat ze geen varkensvlees uit hun land moeten meenemen'.

Nederland goed voorbereid

Volgens de universiteit van Wageningen is Nederland goed voorbereid. Er is een draaiboek dat bij de eerste uitbraak direct in werking wordt gesteld.