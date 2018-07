Politiebond: 'De actiebereidheid in Groningen is groot'

Foutparkeerders, hardrijders, wildplassers en fietsers zonder licht hoeven de komende tijd niet bang te zijn voor een bekeuring. De leden van de politiebonden voeren vanaf maandag actie door veelal geen boete uit te schrijven maar alleen te waarschuwen.

'In heel Noord-Nederland, maar zeker ook in Groningen is de actiebereidheid groot', zegt Albert Springer van de Nederlandse Politie Bond (NPB). 'Bijna elke diender doet mee. Zo'n 85% is lid van een vakbond, maar ik heb het idee dat de andere mensen ook meedoen.'

De flitskasten worden niet uitgezet en als je op een groot kruispunt opzettelijk door rood rijdt, krijg je wel een bekeuring Albert Springer - NPB

Grove schendingen

Alleen voor 'grove schendingen van de openbare orde en veiligheid' geldt een uitzondering. De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben alle zogeheten basisteams, die het dagelijkse politiewerk doen, opgeroepen om mee te doen aan de actie.

Volgens Springer is de actie geen vrijbrief is om alle regels te overtreden. 'De flitskasten worden bijvoorbeeld niet uitgezet en als je op een groot kruispunt opzettelijk door rood rijdt, krijg je wel een bekeuring.'

'De politie piept en kraakt'

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. 'De politie piept en kraakt', vindt Springer. 'Er moet echt capaciteit bij.'

Springer denkt dat zo'n vier- tot vijfduizend extra agenten nodig zijn.

Ik merk dat vooral oudere collega's het bijna niet meer voor elkaar krijgen om nieuwe werkzaamheden te doen Albert Springer - NPB

Oudere collega's

Volgens Springer is de werkdruk met name te hoog voor oudere collega's. 'Het politievak is een zwaar vak. De vervroegde uittreding is komen te vervallen. Ik merk dat vooral oudere collega's het bijna niet meer voor elkaar krijgen om nieuwe werkzaamheden te doen. Er moet hier een nieuwe regeling voor komen, of in ieder geval een regeling die deze mensen wat in de luwte houdt.'

Verder wijst Springer erop dat veel van zijn collega's uiteindelijk met pensioen gaan, maar dat er niets wordt gedaan om dit op te vangen. 'En we vragen daarnaast een fatsoenlijk loonbod.'

De politie verandert

Springer merkt dat de politie verandert. 'De terreurdreiging is steeds groter geworden. Dus de kosten op het gebied van veiligheid zijn groot, maar dat mag nooit ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden.'

'En de politie zit tegenwoordig in een glazen huisje. Door de komst van mobiele telefoontjes met camera's, ligt alles meteen zonder nuance op straat. Dat vraagt een andere manier van handelen dan tien, vijftien jaar terug.'

We maken ons op voor een hete zomer Albert Springer - NPB

Door tot 'fatsoenlijke cao'

De politie voert in ieder geval één maand actie. 'Maar dat kan verlengd worden, als we dat willen. We gaan door tot er een fatsoenlijke cao ligt. We maken ons op voor een hete zomer', aldus Springer.

