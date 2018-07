Alstublieft: 12.297 knuffels om het Refaja Ziekenhuis open te houden

12.297 knuffels, om precies te zijn. Die werden maandagmiddag op de stoep voor het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal afgeleverd.

Henri Veldpaus van actiegroep 'Red het Refaja' is blij met de opbrengst. 'Het zijn er wel iets meer geworden dan we dachten.'

Kleinzoon

Veldpaus staat aan de wieg van de actiegroep, die hoopt de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Knoalster ziekenhuis open te kunnen houden.

'Het begon eigenlijk met mijn kleinzoon. Na het nieuws over de voorgenomen sluiting dacht ik: wat als er iets is met hem? Moet hij dan helemaal naar Emmen? Ik had het erover met anderen en van het een kwam het ander.'

Sommigen hebben met pijn en moeite hun knuffel afgestaan. Dus we zullen er respectvol mee omgaan Henri Veldpaus - Red het Refaja

Met pijn en moeite

De knuffelinzameling werd hem ingegeven door lokale radiozender Simone FM. 'Het was een wedstrijd tussen drie straten. Wie het meeste knuffels inzamelde, kon een buurtbarbecue winnen.'

De bewoners van de deelnemende straten in Winschoten, Musselkanaal en Stadskanaal haalden met elkaar 12.297 knuffels op. 'Sommigen hebben met pijn en moeite hun knuffel afgestaan. Dus we zullen er respectvol mee omgaan', belooft Veldpaus.

Acties

De knuffels worden verspreid onder de kinderen in de drie ziekenhuizen van Treant.

Maar hebben zulke acties nog wel zin? 'Zeker', denkt Veldpaus. 'Als je ziet wat het al teweeg heeft gebracht. De provincie bemoeit zich ermee, de landelijke politiek is ermee bezig. We hopen nog steeds dat Treant op het besluit terugkomt.'

