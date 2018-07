Deel dit artikel:











Getuigen in rechtszaak tegen Korrewegschutter bedreigd Verdachte Azim A. (Foto: RTV Noord)

Een of meerdere getuigen in de zaak tegen de 'Korrewegschutter' zijn bedreigd. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens de derde pro-formazitting tegen hoofdverdachte Azim A.

De officier van justitie wil geen details naar buiten brengen over de bedreiging. De rechtbank in Groningen trekt twee dagen uit voor de rechtszaak tegen Azim A. (21). De inhoudelijke behandeling is op 20 en 21 september. Getuige horen Het onderzoek naar de schietpartij waarbij een 21-jarige student uit de stad Groningen vorig jaar oktober blijvend verlamd raakte, is zo goed als afgerond. Volgens de officier van justitie moet er nog één getuige gehoord worden. Bedreiging Naast hoofdverdachte Azim A. (21) staan nog vier verdachten terecht. Ze worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging. Een van de verdachten wordt dus ook vervolgd voor het bedreigen van één of meerdere getuigen in de zaak. Behalve voor de schietpartij aan de Korreweg, staat Azim A. eind september ook terecht voor huiselijk geweld. Lees ook: - Korrewegschutter blijft zwijgen voor de rechtbank

