Kijk mee: zo rij je nu over de zuidelijke ringweg

Vanochtend vroeg om 03.45 uur kon de eerste automobilist over de nieuwe, tijdelijke ringweg tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein in Groningen rijden. Het is de nieuwe situatie voor zeker de aankomende vier jaar.

Het is even wennen, want er zijn wel wat dingen veranderd, zoals je ziet in onze (versneld afgespeelde) video:



Lagere snelheid

Wie over de tijdelijke ringweg rijdt, mag nog maar 50 kilometer per uur rijden. Dit heeft vooral te maken met het asfalt. Dit is nog niet stroef genoeg, waardoor je een langere remweg hebt.

Rijkswaterstaat gaat nog kijken of het asfalt nog stroever gemaakt moet worden, zodat over een tijdje de snelheid weer omhoog kan naar 70 kilometer per uur.

Smallere rijbanen

De rijbanen op de tijdelijke weg zijn iets smaller dan je gewend bent. Dat geldt voornamelijk voor de linkerrijstrook. De rechterrijbaan is, ook vanwege vrachtverkeer, wel wat breder gehouden.

Plattegrond van de tijdelijke ringweg. Tekst gaat verder onder de foto.



Oppassen met in- en uitvoegen

Uiteraard is het altijd opletten geblazen met in- en uitvoegen, maar op de tijdelijke weg is het nog iets krapper allemaal. De tijdelijke weg begint vlak voor het Europaplein, en eindigt vlak voor het Julianaplein.

Dit betekent dat de op- en afrit bij het Europaplein en bij Helpman op de tijdelijke weg uitkomen.

Op je gemak

Oja, wie op zijn gemak even de nieuwe route wil verkennen, kan onderstaande video bekijken..

Lees ook:

- Voorlopig lagere snelheid op nieuwe tijdelijke ringweg

- Werkzaamheden tijdelijke ringweg 'lopen iets achter op schema'

- Twee jaar vertraging bij de aanpak zuidelijke ringweg: hoe kan dat?