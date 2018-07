Deel dit artikel:











Sleutelkastinbreker mikt op ouderen en moet 3,5 jaar de cel in Een voorbeeld van een sleutelkastje (archief) (Foto: ANP)

Voor drie woninginbraken in Groningen in juni vorig jaar, waarvan één met geweld, moet een 26-jarige man uit Gouda 3,5 jaar de cel in.

De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Hulpbehoevenden en bejaarden De man reisde vanuit Gouda naar Stad om in woningen in te breken, waar hulpbehoevende of bejaarde mensen woonden. Bewoners van de Wilgenlaan, de Goudlaan en de Mondriaanstraat in Stad waren zijn slachtoffers. Sleutelkastjes De man ging er veelal met geld en sieraden vandoor. Bij één inbraak duwde hij de bewoonster omver om te kunnen vluchten. De man forceerde sleutelkastjes van de woningen. Zo kwam hij de huizen binnen. Op basis

van signalement en dna-sporen kon de man worden achterhaald. Ouderen en hulpbehoevenden De rechtbank rekent het de inbreker zwaar aan dat hij het had voorzien op woningen waar ouderen en hulpbehoevenden wonen. 'Met name nu er in de maatschappij alles aan wordt gedaan om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.' Verleden Het niet nemen van zijn verantwoordelijkheid, maar ook het verleden van de man woog de rechtbank mee. De man heeft een strafblad van achttien pagina's.