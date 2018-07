Paardenkoper met vals geld bedreigt vrouw uit Scheemda

Een vrouw uit Scheemda is met de dood bedreigd door een valsemunter uit Tilburg. De 30-jarige man, die met vals geld paarden kocht, moet van de rechter acht maanden de cel in.

De straf is twee maanden hoger dan eerder door het Openbaar Ministerie werd geëist.

Facebook

De Scheemder vrouw werd op Facebook bedreigd met de dood en met brandstichting, nadat ze de Tilburger paardenkoper van oplichting had beticht. Ook kocht de man in 2015 in België paarden en een paardentrailer met valse briefjes van 500.

Paardenwereld

Meerdere benadeelde partijen spraken de man aan op zijn gedrag. Zij werden net als de vrouw uit Scheemda door de man bedreigd. Al gauw gonsde het nieuws over vals geld in de Nederlandse en Belgische paardenwereld.

Angst

Uit angst deden niet alle slachtoffers aangifte tegen de man. De zaken kwamen in 2015 aan het licht. De man was een tijdlang onvindbaar en kon daardoor pas in oktober van 2016 worden aangehouden.

'Het is de aard, de ernst van het feit en de manier waarop hij geen verantwoordelijkheid toont', legde de rechter uit waarom de straf hoger was dan de eis.