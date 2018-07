'Mijn hoogtepunt op het WK was niet de ontmoeting met Maradona'

De Groninger oud-journalist Romke Hoogstra werkte de afgelopen weken in Rusland op het WK. Hij vertelt over zijn ontmoeting met 'pluisje' Maradona en een sympathieke actie van de Kroatische sterspeler Luka Modric.

Als stadionmanager van de FIFA was Hoogstra verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Nisny Novgorod. 'Dat ging vol op de adrenaline en af en toe met een slokje wodka.' Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Proaten ie mit ?

Wie wil mitproaten bij ons aan tafel, deze oproep deden we vorige week.

Karin van Wateringen bijt het spits af. Wie is Karin?

2. Knuffel van Ronald

12.297 knuffels. Een vrachtwagen vol werd op de stoep van het Refaja Ziekenhuis afgeleverd. Een protestactie om de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Stadskanaal te behouden. Ook verslaggever Ronald Niemeijer deelde knuffels uit

3. Jongensdroom komt uit

Voor veel mensen is het WK het hoogtepunt van dit moment. Lekker op de bank of in de kroeg een wedstrijd kijken. Voor Romke Hoogstra was dat het helemaal; hij heeft een avontuur achter de rug dat in een jongensboek niet zou misstaan.

4. Op algenjacht

De algen in de vijver van het Noorderpark in Hoogezand zijn de omwonenden een doorn in het oog. Dus nemen ze het heft in eigen hand en maken gezamenlijk de vijver schoon. Verslaggever Ronald Niemeijer helpt een handje.

Gladheid

Het is hartje zomer, maar toch: pas op. Want dinsdag is er kans op gladheid. Daarom drie tips voor het verkeer..

