Pannetje te lang op het vuur: brandweer rukt massaal uit

Een huis vol rook maandag aan de Wilmerskamp in Vlagtwedde. De brandweer rukte meteen uit met groot materieel omdat de huisjes aan elkaar vast zijn gebouwd.

De mensen van de brandweer gingen de woning in op zoek naar de brandhaard. In de keuken werd de boosdoener gevonden. Een pannetje dat te lang op het vuur had gestaan.

Het pannetje werd van het fornuis gehaald en naar buiten gebracht.

De bewoner was niet meer in de woning. Het huis heeft wel enige rookschade.