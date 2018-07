Teams van Mollema en Slagter buiten de top-tien in ploegentijdrit Tour

Bauke Mollema is met zijn team Trek-Segafredo als veertiende geëindigd in de derde etappe van de Tour de France, een ploegentijdrit. Het team verloor een minuut en zestien seconden op de winnende ploeg: BMC.

De Belg Greg Van Avermaet van BMC nam de gele trui over van wereldkampioen Peter Sagan. Mollema is nu dertigste in het algemeen klassement, op een minuut en zestien seconden van geel.

Slagter

Tom-Jelte Slagter zette met zijn ploeggenoten van Dimension Data de twintigste tijd neer, op 1.52 van BMC.

Man minder bij ploeg-Mollema

De ploeg van Mollema reed met een man minder, omdat de Ethiopische klimmer Tsabu Grmay gisteren afstapte met buikklachten. Hij had de twijfelachtige eer de eerste uitvaller in de Tour te zijn.

