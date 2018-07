Vernielingen rond dorpshuis Noordhorn: 'Waarom moet dat nou?'

Rond dorpshuis Dörpsstee in Noordhorn zijn de laatste tijd meerdere vernielingen gepleegd. 'Het zit ons hoog', zegt Rob Schuur, de voorzitter van Dorpsbelangen.

Recent werden onder meer een slagboom bij het dorpshuis vernield, stoeptegels sneuvelden, net als deurklinken.

'Waarom moet dat nou?', vraagt Schuur zich af. 'Dat is natuurlijk niet fijn. Het wordt allemaal onderhouden en verzorgd door vrijwilligers. Die krijgen op die manier een mes in de rug, om het zo maar te zeggen.'

Niet voor het eerst

Vorig jaar werden er ook al eens vernielingen gepleegd. En in de winter werd een ijsbaantje dat voor de kinderen was aangelegd gesloopt. 'Dan zakt de moed je gewoon in de schoenen.'

Buurvrouw

Ook bij Marja Schuringa, die naast het dorpshuis woont, heeft last van de vandalen. Haar maisveld werd beschadigd. Ook niet voor het eerst.

'Ze hebben weer een hoekje kapotgetrapt en planten eruit getrokken. Vorig jaar is er negenhonderd vierkante meter vernield. Als het nu alweer begint... Ik ben er een beetje bang voor wat de rest van de zomer ons nog gaat brengen.'

Hoop gevestigd op camera's

Dorpsbelangen hoopt dat het ophangen van camera's de oplossing is.

Blijf met je handen van andermans spullen af, dat is het allerbeste Marja Schuringa - gedupeerde

'We gaan het ook opnemen, zodat we het kunnen terugkijken. Dat doen we niet zelf, maar we dragen het over aan de politie als die daarom zou vragen als er nieuwe vernielingen zijn. De wijkagent weet er ook van, daar hebben we goede contacten mee. Hij krijgt dan ook de beelden.'

'Blijf met je handen van andermans spullen af, dat is het allerbeste', zegt Schuringa.