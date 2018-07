Dorpshuizen Zuidhorn staan in de rij voor energiesubsidie

Alle dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC's) in de gemeente Zuidhorn maken hun onderkomen gasloos of energieneutraal. Enkele dorpshuizen willen zo veel energie opwekken, dat ze energie terugleveren aan het net of omwonenden.

Eerder stelde de raad drie ton beschikbaar voor het verduurzamingsproject. Inmiddels zijn alle dorpshuizen met plannen bij de gemeente geweest.

Van het gas af

De twaalf dorpshuizen en MFC's krijgen zonnepanelen, warmtepompen en infraroodpanelen. Doel is om in ieder geval alle gebruikte energie zelf op te wekken, en misschien wel gasloos te worden. 'Er zijn daarbij allerlei vormen om te zorgen dat je van het gas afkomt', vertelt wethouder Henk Bakker (GroenLinks).

Niet genoeg

De subsidie is zo'n twintig- tot dertigduizend euro per dorpshuis. Dat is in veel gevallen niet genoeg om alle maatregelen door te voeren, zegt Bakker. 'Maar er zijn ook andere vormen van financiering, zoals leningen of fondsen. We hebben de mensen in huis die daarin de goede wegen weten te bewandelen.'

Duurzame toekomst

Naar verwachting zijn de meeste dorpshuizen in de loop van volgend jaar verduurzaamd. 'We willen ze een mooie toekomst geven in de nieuwe gemeente Westerkwartier', zegt Bakker. Zuidhorn gaat op 1 januari samen met Leek, Marum en Grootegast op in die nieuwe gemeente.

