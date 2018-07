Bouwafval- en grondstoffenbedrijf voelt zich onterecht in criminele hoek gezet

Bouwafval- en grondstoffenbedrijf Theo Pouw in de Eemshaven vindt dat de provincie Groningen het bedrijf geheel misplaatst in de criminele hoek heeft geduwd en ten onrechte slechts een tijdelijke vergunning heeft verleend, zo bleek maandag bij de Raad van State.

De vijf jaar geldige vergunning zetten Pouws geplande investeringen van tussen de 21 en 24 miljoen euro op losse schroeven. Zo wil het bedrijf een splinternieuw KGA-depot (klein ge gevaarlijk afval - red.) aan de Kwelderweg bouwen. Maar als Pouw die over vijf jaar weer moet afbreken heeft het geen zin om die te bouwen, laat staan dat het bedrijf financiering voor de grote investeringen vindt.

Integriteitsbureau

Om die reden vroeg het bedrijf alsnog een vergunning voor onbepaalde tijd, zoals het die al sinds 2005 heeft gehad. De provincie beperkte de nieuwe, zogenoemde revisievergunning tot vijf jaar, omdat integriteitsbureau BIBOB na een onderzoek had vastgesteld dat het landelijke Pouw-concern de afgelopen twintig jaar zoveel milieu- en vervoersovertredingen heeft gemaakt dat het bedrijf een 'ernstig gevaar oplevert om strafbare feiten te begaan'. Met een tijdelijke vergunning hoopt de provincie het bedrijf effectiever te dwingen zich aan de regels te houden.

Gebruikelijk

De raadsman van Pouw noemde die kwalificatie tijdens de rechtszaak in Den Haag volstrekt misplaatst, temeer daar de meeste overtredingen van lang geleden zijn en bij andere vestigingen in het land zijn begaan.

Volgens hem heeft de provincie na constatering van een aantal incidenten veel te snel integriteitsbureau BIBOB ingeschakeld. Dat bureau onderzoekt meestal witwaspraktijken en criminele verbindingen in de horecawereld. Hoewel BIBOB ook de afvalbranche onderzoekt, ontkent Pouw elke criminele aantijging.

Leermomenten

Volgens raadsman Ron Laan viel BIBOB over een aantal milieu-, arbo- en vervoersovertredingen die zeker niet ernstig waren en gebruikelijk in de afvalbranche. 'Een aantal milieuovertredingen had te maken met het finetunen van de thermische grondreinigingsinstallatie. Het bedrijf erkent die fouten en trof een financiële schikking met de provincie. Daarna is alles hersteld en zijn er geen overtredingen meer geweest. Veruit de meeste overtredingen vallen in het vakje leermomenten,' aldus Laan.

Alarmerend

Toch hield raadsman Robert van der Velde van de provincie vol dat het bedrijf de afgelopen jaren een alarmerend aantal overtredingen heeft begaan en dat het verlenen van een tijdelijke vergunning best nog wel een mild besluit was.

'Groningen had op basis van al die overtredingen ook kunnen besluiten om de vergunning te weigeren. Maar omdat het bedrijf al langer in de Eemshaven zit vonden we een tijdelijke vergunning een goede uitkomst.'

Enkele weken

De Raad van State beslist binnen enkele weken of Pouw na vijf jaar weer een vergunning moet aanvragen of dat de vergunning onbepaald geldig is. Uitspraak volgt.

