Veendam doet Peerdewaske Borgerswold op slot voor hangjongeren

De gemeente Veendam sluit de Peerdewaske bij Borgerswold 's avonds voorlopig af om overlast te voorkomen. Burgemeester Sipke Swierstra nam dit besluit, na aandringen van de vrijwel voltallige gemeenteraad.

Een meerderheid in de raad van Veendam wil steviger maatregelen om de overlast bij natuurgebied Borgerswold aan te pakken. Omwonenden klagen al langere tijd over aanhoudende overlast, waar groepen jongeren zich schuldig aan zouden maken.

Als het aan GemeenteBelangen – de grootste partij in Veendam – ligt, moet er strenger gehandhaafd worden om deze overlast tegen te gaan.

Kleine groep verpest het

'Een kleine groep verpest het voor de rest', zegt voorvrouw Christel Knot. 'Stel een samenscholingsverbod in, de tijd van de dialoog is wel voorbij. We moeten direct overgaan op adequate middelen.'

Een van die adequate middelen is het afsluiten van de parkeerplaats bij de Peerdewaske, het deelgebied van Borgerswold aan de kant van de Woortmanslaan. Burgemeester Sipke Swierstra kondigt aan dat dit gaat gebeuren. 'We hebben besloten dat we de Peerdewaske 'for the time being' gewoon afsluiten', zegt hij.

Verkeersoverlast

De Socialistische Partij wil weten of er ook wat aan de verkeersoverlast kan worden gedaan. 'Auto's rijden op een schandalige manier door de woonwijken. Op welke manier wilt u daarmee aan de slag?', vraagt fractieleider Harrie Schoonewille zich af.

Swierstra erkent de overlast, maar moet ook toegeven dat de gemeente Veendam daarin afhankelijk is van de daadkracht van de politie.

'We zijn afhankelijk wanneer de politie wel of geen medewerking aan handhaving wil verlenen', geeft Swierstra aan. 'Daar willen we breder naar gaan kijken. De snelheidsproblematiek hoort daar nadrukkelijk bij.'

