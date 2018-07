Deel dit artikel:











'Veendam is voor toeristen volstrekt niet interessant'

GroenLinks-raadslid Trevor Mooijman heeft bij de gemeenteraadsvergadering in Veendam stof doen opwaaien. Het centrum van Veendam is volgens hem 'lelijkheid troef' en volgens de politicus is Veendam geen trekpleister voor toeristen.

'Er wordt onvoorstelbaar veel geld gestoken in het winkelcentrum van Veendam', stelt Mooijman. 'Maar wanneer je door de bril van een buitenstaander naar het centrum kijkt, kom je tot de conclusie: het is lelijkheid troef.' 'Volstrekt irrelevant' Het geld dat de gemeente Veendam vrijmaakte, ruim anderhalf miljoen euro, is volgens Mooijman weggegooid geld. 'Steek dat geld liever in armoedebestrijding, huizen, jeugdzorg en investeer in het maatschappelijk middenveld.' Ook de uitstraling van Veendam kan Mooijman niet bekoren. 'Veendam is voor toeristen volstrekt irrelevant.' 'Mooie plekken laten zien' VVD-raadslid Ina Felder is bevangen van schrik door de bijdrage van Mooijman. 'U schetst Veendam als een soort slaapstadje, ik vond uw bijdrage ten aanzien van het toerisme nogal negatief. Ik wil de hele raad voorstellen om meneer Mooijman door Veendam heen te loodsen en hem alle mooie plekken laten zien.' Wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) kan zich eveneens niet vinden in de conclusies van Mooijman. 'U geeft eerst aan dat het centrum niet mooi is en vervolgens stelt u dat u geen geld wilt uitgeven aan het centrum, maar aan andere dingen. Dat kan ik niet rijmen met elkaar.' Lees ook: - 'Verhuispremie' op komst voor Veendammer winkeliers

