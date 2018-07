Deel dit artikel:











Storing in Oostersluis is voorbij Schepen voor de Oostersluis (Foto: De Vries Media)

Het scheepvaartverkeer in het Van Starkenborghkanaal is ter hoogte van de Oostersluis in Stad maandagavond enige tijd gestremd geweest, vanwege een storing.

De problemen ontstonden maandagavond rond kwart over acht. Rond half elf was de storing voorbij.