Deel dit artikel:











Storing in Oostersluis; scheepvaart gestremd De Oostersluis (Foto: Google Street View)

Het scheepvaartverkeer in het Van Starkenborghkanaal is ter hoogte van de Oostersluis in Stad gestremd, vanwege een storing.

De problemen ontstonden maandagavond rond acht uur. Het is nog niet bekend wanneer de storing is verholpen.