Burgemeester Swierstra: 'Politie kan grafschennis soms moeilijk vaststellen'

De politie is niet altijd goed in staat om vast te stellen wanneer vandalen een graf hebben vernield. Dat zegt burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam in reactie op de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Swierstra refereert aan de vernielingen en diefstallen op begraafplaatsen in Veendam en Wildervank. Volgens hem kijkt het gemeentebestuur met lede ogen toe. 'We vinden het schandalig. Het is verwerpelijk en verdrietig makend dat deze graven worden geschonden', zegt hij.

De burgervader van Veendam geeft aan dat de gemeente met dit probleem in haar maag zit. 'Het is een moeilijk probleem', vervolgt hij. 'Het is moeilijk vast te stellen wanneer een schennis of diefstal heeft plaatsgevonden. Dat kan heel lang geleden zijn geweest.'

Overleg met de politie

De gemeente Veendam en de politie zijn in overleg met elkaar over een plan van aanpak. Over de inhoud van dat plan kan Swierstra geen mededelingen doen, maar hij wil benadrukken dat het gemeentebestuur nadenkt over het aanpakken van dit probleem.

'We kijken naar het beheer van het gebied en denken na wat we als gemeente meer zouden kunnen doen. Maar het is moeilijk. Het zijn grote, open terreinen die openbaar toegankelijk zijn. Je kunt er geen hek omheen zetten. De mensen moeten hun geliefden ook op bijzondere tijdstippen kunnen bezoeken.'

Een oplossing voor het probleem is dan ook niet in zicht.

Hoge prioriteit

'Je kunt niet heel gemakkelijk zeggen: dat is de oplossing. We zijn indringend bezig met de politie. We zien dat het zich op meerdere gebieden voordoet. We hebben de boel opgeschaald, het heeft heel hoge prioriteit dat dit wordt opgelost.'

