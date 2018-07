Overlast door steenmarters? In Noordenveld kun je het melden

De gemeente Noordenveld krijgt een meldpunt voor overlast door steenmarters.

Het meldpunt komt er op initiatief van Pierre Berghuis uit Nieuw-Roden.

Slachting

Een steenmarter heeft in januari een slachting aangericht in zijn duivenhok. 48 dieren lagen dood in het hok. Inmiddels heeft hij steenmarterwerende maatregelen genomen, maar hij heeft het onderwerp ook op de agenda van de gemeente Noordenveld gezet.

Ik weet dat het een beschermd dier is, maar die beschermde status houdt ook een keer op Pierre Berghuis - initiatiefnemer meldpunt

Beheren en beheersen

Die heeft nu beslist dat er een meldpunt komt. 'Ik hoop dat we zo in kaart kunnen brengen wat de werkelijke overlast is', zegt Berghuis.

Hij vervolgt: 'Ik weet dat het een beschermd dier is, maar die beschermde status houdt ook een keer op. Dan moet je beheren en beheersen. Als een steenmarter de bekabeling van je auto vernielt, kost dat al gauw vierhonderd tot achthonderd euro. Dan is de economische schade zo groot, dat de overheid actie moet ondernemen'.

Lees ook:

- Groninger elektromarter pronkt naast wasdrogerschildpad

- Steenmarter legt deel van stroomnet plat