Semi-interland Noord-Nederland tegen Noord-Duitsland wordt over jaar gespeeld

De semi-interland Noord-Nederland tegen Noord-Duitsland wordt op 15 juni 2019 op de Oude Meerdijk in Emmen gespeeld. Dat maakt de organisatie bekend. Hiermee wordt een oude voetbaltraditie nieuw leven ingeblazen.

In 1913 werd deze wedstrijd voor het eerst gespeeld in Groningen, in 1960 was het de laatste. Daarna stierf de traditie een stille dood. Spelers als Abe Lenstra, Piet Fransen, Otto Roffel en Uwe Seeler deden ooit mee aan de wedstrijden.

FC Groningen, sc Heerenveen en FC Emmen hebben al laten weten geen spelers te leveren voor de selectie, zodat nu wordt gekozen voor spelers uit het noordelijk amateurvoetbal (tot en met de derde divisie en lager). De selectie wordt bepaald door de sportredacties van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Coach

'De datum staat vast, maar er moet nog heel wat geregeld worden. We moeten bijvoorbeeld nog op zoek naar sponsoren, en natuurlijk nog een trainer', aldus initatiefnemer Harry Walstra.

Schooljeugd

'Overigens blijft het niet alleen bij de wedstrijd', vervolgt Walstra. 'We willen op dezelfde dag ook een soort Olympische sportdag voor de jeugd uit het noorden organiseren. Na de sportdag mogen de Nederlandse en Duitse kindertjes uiteraard het stadion in om de wedstrijd te bekijken.'

De organisatie laat weten dat er ook al een return is gepland in Duitsland, in 2020.

