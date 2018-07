Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Nieuwe heersers in het Lauwersmeergebied De jonge zeearend in volle vlucht. (Foto: Twitter/NPLauwersmeer)

Hoe lang duurt het voordat drie rappers uit de supermarkt in de Korenbeurs in Stad worden gezet? Het antwoord vind je in deze editie van Rondje Groningen. Verder: mooi waark voor Marlene en een 'stukje voetbalhumor naar de mensen toe'.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Uit huis Jonge zeerarenden worden snel groot.

2) Bonnetje mee? Neem twee Duitsers en de Groningse rapper B.O.R. en je krijgt dit...

3) Mooi waark Nog meer muziek. Marlene Bakker is positief verrast door het aantal keer dat haar clip bij 'Waarkhanden' is bekeken.

4) Terug in de tijd Even terug in de tijd, toen oud-FC'er Azing Griever nog een eigen sigarenzaak had.

5) Vinden jullie dat ook? RTL-presentator Maxim Hartman vindt onze Bauke op iemand lijken..

6) Voetbalhumor Vorig jaar namen de FC Emmen-spelers Knoalster Glenn Bijl te grazen. Even een terugblik:

.. en dan nu. Deze nieuwe Belgische aanwinst (Jason Bourdouxhe) heeft dat kennelijk niet helemaal meegekregen. Tot hilariteit van filmer en doelman Peter van der Vlag.

7) Wil de nieuwe Ronald Koeman of Mischa Visser opstaan? Voetbalclub Amicitia VMC zoekt jeugdtrainers!

