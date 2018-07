Janny Vlietstra besluit vanavond over de herindeling waarvan ze de aftrap deed

Op een maandagavond in juni 2013 bleek de gemeenteraad van Haren in meerderheid voor een herindeling te zijn. Het besluit werd destijds genomen onder toeziend oog van waarnemend burgemeester Janny Vlietstra (PvdA). Vanavond maakt ze het slotstuk mee van de Harener herindelingssoap. Ze is senator in de Eerste Kamer en stemt dus mee over de herindeling.

Vlietstra zwengelde in 2013 de discussie aan wat betreft de bestuurlijke toekomst van de Groene Parel. Volgens tegenstanders is ze destijds met een herindelingmissie in Haren op het pluche gaan zitten. Vlietstra ontkent dat.

Geen opdracht tot herindeling

'Dat klopt absoluut niet, dat had ik ook niet gedaan', zegt Vlietstra. 'Ik vind niet dat je met zo'n opdracht waarnemend burgemeester moet worden. Maar het is wel voortdurend zo geframed, ook vanuit de raad. Met de hand op mijn hart kan ik verzekeren ik geen opdracht tot herindeling heb gekregen. Dat was niet het geval.'

Raad vroeg om duidelijkheid

Steker nog, tijdens Vlietstra's kennismakingsrondje bij haar aantreden zouden alle politieke partijen gevraagd hebben om een discussie te voeren over de toekomst van een zelfstandige gemeente Haren. Die vraag kwam er volgens Vlietstra omdat het rapport Grenzeloos Gunnen al een tijdje lag te verstoffen in een Harener bureaula.

Dat rapport gaat over de bestuurlijke toekomst van de provincie Groningen. De onderzoekers stellen daarin een aantal herindelingen voor. Waaronder een fusie van Groningen, Haren en Ten Boer.

'Bij binnenkomst heb ik aan de fracties gevraagd wat belangrijke thema's zijn. Alle fracties hebben mij toen gevraagd: Burgemeester kunt u ervoor zorgen dat wij de discussie gaan voeren over de toekomstbestendigheid van een zelfstandige gemeente Haren?'

Discussie zorgt voor besluit

De discussie wordt uiteindelijk gevoerd en zorgt er dus voor dat Haren in juni 2013 het besluit neemt tot een herindeling. Alleen CDA en Gezond Verstand Haren stemmen dan tegen. Het hoe en wat is dan nog niet aan de orde, maar een meerderheid voor een herindeling is op dat moment geboren. Die meerderheid zou in de loop der jaren wel weer verdwijnen.

Politieke deals?

Tegenstanders van het huidige herindelingsvoorstel, zowel politiek als inwoners, vermoeden politieke deals achter het besluit om Haren te laten fuseren. Vlietstra stond aan de wieg van de huidige herindeling, maar zegt niks van die deals te weten.

'Ik heb er gezeten van 2013 tot 2015, in die periode was het niet aan de orde.' Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) zal vanavond in de Eerste Kamer ook nog stilstaan bij de vraag over politieke deals.

De fractie van D66 stelde er tijdens het debat een vraag over. Fractievoorzitter Hans Engels wil met het antwoord van de minister 'een streep zetten door de discussie' of er wel of geen politieke deals zijn gesloten. Ollongren ontkende eerder al dat er sprake is van dealtjes.

De stem van Vlietstra

Wat Vlietstra haar stem vanavond wordt, wil ze nog niet zeggen. Toch lijkt instemmen met de herindeling een zekerheid, net zoals haar fractie vrijwel zeker voor de herindeling zal stemmen. De Eerste Kamer stemt dinsdagavond over twaalf herindelingsvoorstellen. Een meerderheid ligt in het verschiet.

Westerkwartier

'Haren is voor mij toch een bijzondere. Ik heb het de afgelopen tijd met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd', laat ze weten.

'Hoewel ook het Westerkwartier besproken gaat worden, daar ben ik als waarnemer ook bij betrokken geweest.' Vlietstra was in 2012 enkele maanden waarnemer in Marum. Ze zat destijds ook in de werkgroep die voorbereidingen nam op de herindeling van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Ook de nieuwe gemeente Het Hogeland staat op de agenda van vanavond.

'Groningen ligt mij na aan het hart. Dus de drie herindelingsvoorstellen zal ik zeker volgen vanavond', zegt ze tot besluit.

