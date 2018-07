Lopend Vuur: Laat de steenmarter met rust

Een steenmarter kijkt of de kust veilig is. (Foto: Flickr/Jeroen Francois)

De steenmarter kan voor flink wat schade of overlast zorgen. Denk aan doorgebeten autokabels, doodgebeten kippen of de stank op zolder.

De gemeente Noordenveld krijgt nu een meldpunt voor overlast door deze dieren. Aanleiding is een slachtingin een duivenhok in januari, waarbij 48 duiven het leven lieten. Met het meldpunt wil men de daadwerkelijke overlast in kaart brengen.

Beschermd

De steenmarter is een beschermd dieren mag daarom niet zomaar aangepakt worden. Die bescherming is ingesteld, onder andere omdat er op het beest gejaagd werd om de pels te kunnen gebruiken.

De steenmarter kan ook nuttig zijn, omdat hij ratten, muizen en ander ongedierte vangt. Reden geneg om het diertje met rust te laten? Of moeten we juist ten strijde trekken tegen de steenmarter?

Praat mee

Neem jij de overlast van steenmarters voor lief of zie je ze het liefst verdwijnen? Praat mee via onze facebookpagina of via 050-3188288.

