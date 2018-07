Veerboten naar Schier zijn volgepakt met paarden

Een niet alledaagse gezicht op de veerboot naar Schiermonnikoog: het autodek staat dinsdagmorgen vol met paardentrailers.

Dinsdag en woensdag staat het eiland in het teken van het paard. Het is de 50e keer dat het concours hippique wordt georganiseerd. Ook dit keer weer met verschillende races en shows.

Spannend

Ook amazone Hester Klompmaker maakt met haar paarden de overtocht. Het is voor haar toch altijd weer een bijzondere ervaring om met de paarden naar het eiland te gaan. 'We hebben nu een mooie plek midden op de boot. Maar we hebben ook wel eens in een klein hoekje moeten parkeren. Dat was wel spannend en vlak bij het water. Dan controleer je nog een keer extra of de rem er goed op zit.'

Extra afvaart

Alle boten staan dinsdagmorgen vol met paardentrailers. En is zelfs een extra afvaart geregeld om alle paarden op het eiland te krijgen.

Goed geregeld

Frans Jansen van de Nederlandse bond kortebaan draverijen kijkt of alles goed gaat. 'Ja, ik ben een beetje de reisleider van vanochtend. Alles verloopt goed en alle wagens zijn er.'

'Het is altijd goed geregeld met Wagenborg Passagiersdiensten. We geven precies aan met hoeveel wagens we komen, wat de afmetingen zijn en wat het aantal personen is. Zij maken dan een plan en doen het pas- en meetwerk en geven de trailers een plekje op de boot. Dus het komt goed', vertelt Jansen.

Dinsdagmiddag start het paardenevenementen met kortebaanwedstrijden. 's Avonds is het ringsteken en woensdag zijn er springwedstrijden en diverse shows.