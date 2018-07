Groot tekort aan melkers door aantrekkende economie

Melkveehouders hebben steeds meer moeite om melkers die vinden voor hun bedrijf. Uitzendgroep Abiant spreekt van tientallen openstaande vacatures in de drie noordelijke provincies.

Inhuren

Melkers worden ingehuurd voor de dagelijkse melkbeurten die de boeren zelf door andere activiteiten niet kunnen uitvoeren. Eén van hen is Henri Balkema, die vijf dagen in de week aan het werk is bij melkveehouder Piet den Hertog in Luddeweer.



Werktijden

Balkema houdt van het werk, maar kan zich voorstellen dat anderen moeite hebben met de werktijden. 'Je bent 's morgens vroeg aan het werk en 's avonds vaak laat. Aan je avond heb je dan ook niet veel meer', zegt hij, terwijl hij de uiers van één van de 150 koeien die hij melkt schoonmaakt en aansluit op de melkmachine. 'Maar ik vind het mooi om met levende dieren te werken'.

Aantrekkende economie

Harry Kuipers is accountmanager voor de agrarische sector bij uitzendbureau Abiant. Volgens hem is er door de aantrekkende economie veel meer werk beschikbaar en doen veel mensen liever ander werk dan het melken van koeien.

En dat terwijl de vraag juist groter wordt: 'Er is een verschuiving van de taken binnen het boerenbedrijf: 'Je ziet dat de boer meer tijd wil vrijmaken voor activiteiten binnen of buiten het gezin'.



Eigen bordje

Ook boer Den Hertog heeft soms moeite om voldoende personeel voor zijn melkstal te vinden. 'Ik heb vier tot vijf mensen die ik kan inzetten, maar soms komt het ook op mijn eigen bordje terecht'.



Robots

Boeren met melkrobots hebben dit probleem niet, maar het overgrote deel van de melkveehouders is niet in het bezit van zo'n apparaat. Ook Piet den Hertog niet: 'Dat kost toch zo'n 2 a 2,5 ton en dat past op dit moment niet in onze plannen'.



Kuipers blijft zijn best doen om nieuwe melkers te vinden: 'Wat wil je liever: 's ochtends om zeven uur in de file staan of op een prachtig melkveebedrijf werken?'