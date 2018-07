Op de N366 bij Ter Apelkanaal is een ongeluk gebeurd, waarbij volgens de politie meerdere gewonden zijn gevallen.

Het is niet bekend hoe het met de slachtoffers is. Er zijn twee auto's op elkaar gebotst, het is nog onduidelijk hoe dat is gebeurd.

De hulpdiensten zijn inmiddels aanwezig en de weg is tijdelijk afgesloten.