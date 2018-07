Harener vrijwilliger 'gaat door het lint' bij bezoek Groninger ambtenaren

Zwembad Scharlakenhof in Haren (Foto: Archief RTV Noord)

Een vrijwilliger van zwembad Scharlakenhof in Haren is volgens het bestuur van het zwembad 'door het lint gegaan' tijdens een bezoek van Groninger ambtenaren.

De gemeente Haren laat weten dat er geen sprake is van een voorval.

Niks te zoeken

Voorzitter Piter Bakker van het zwembad laat weten dat hij allerminst blij is met de situatie. 'De vrijwilliger heeft de ambtenaren laten weten dat ze hier nog niks te zoeken hebben, omdat de fusie nog geen feit is. Ik vind dit dus echt niks. Ik heb haar ook gezegd dat dit niet de bedoeling is. Dat mag best als privépersoon je mening zijn, maar zakelijk hoef je dat niet te laten merken.'

'Door het lint'

Volgens de zwembadbestuurder waren er in totaal tien ambtenaren op bezoek. 'Volgens mij deden ze een kennismakingsrondje langs de sportlocaties van de gemeente Haren. De vrijwilliger heeft dus gezegd dat ze hier nog niks te zoeken hebben. Ze ging daarbij echt min of meer door het lint.'

Bakker was zelf niet aanwezig bij het bezoek, waarbij zowel Groninger als Harener ambtenaren aanwezig waren. Hij is op de hoogte gebracht door een mede-bestuurslid dat wel bij de rondgang was.

Gemeente ontkent vooral

De gemeente Haren laat daarentegen weten dat 'er helemaal niks is gebeurd'. Ambtenaren uit Haren lieten ambtenaren uit Groningen de sportaccommodaties zien van Haren. 'Er is echt helemaal niks gebeurd. De mensen hebben even om het hoekje gekeken bij het zwembad, maar meer niet.'

De gemeente ontkent dus het vooral bij het zwembad. Het bestuur laat bij monde van voorzitter Bakker een ander geluid horen. Er is door het zwembadbestuur inmiddels ook gereageerd op het voorval via Facebook.

Op het matje

Het incident is besproken met de vrijwilliger die zich verbaal liet gelden. 'Zoiets is gewoon niet de bedoeling. Wij hebben een zwembad te runnen en dat is al moeilijk genoeg', aldus Bakker.