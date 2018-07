Handelsoorlog kan positief uitpakken voor Groningse ondernemers

Europa, en dus ook Groningen, kan profiteren van de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump is begonnen. Dat zegt directeur Marion Tjin-Tham-Sjin van het handelsadviesbureau Splendid China in Appingedam.

Ze helpt ondernemers zaken doen in China. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Shanghai. Onlangs werd Tjin-Tham-Sjin in Londen uitgeroepen tot 'Wereldzakenvrouw van het Jaar'.

Miljarden aan heffingen

In het conflict over invoerheffingen dat inmiddels bijna is uitgegroeid tot een handelsoorlog, heeft Trump zijn pijlen vooral op China gericht. Chinese producten krijgen voor tientallen miljarden euro's aan invoerheffingen opgelegd.

China doet nu hetzelfde met Amerikaanse producten. Ook op producten uit landen als Canada en Mexico zijn heffingen gelegd door de Verenigde Staten, maar voor veel lagere bedragen.

Positief

De handel tussen de VS en China loopt averij op, maar daar zouden Europese bedrijven garen bij kunnen spinnen, denkt Tjin-Tham-Sjin. 'Dat is het positieve verhaal van dit alles. Ik denk dat Europa hiervan kan profiteren in zekere zin, ondanks dat niemand een handelsoorlog wil.'

'Maar je ziet nu wel dat heel veel producten op de nominatie stonden om te mogen worden geïmporteerd in China, in China mag in pricipe niets het land in, tenzij er goedkeuring voor is. Die goedkeuring liet nogal eens op zich wachten. Je ziet nu opeens dat Europese producten ineens het land in mogen. Dat proces wordt nu versneld'.

Aanpassen

De economische rol van China op het wereldtoneel wordt volgens Tjin-Tham-Sjin alleen maar groter. Dan is het zaak om je aan te passen: 'Het is een ontwikkeling die gaande is. Je moet je er op voorbereiden en met China samenwerken, in plaats van het land te zien als vijandig.'

Kansrijk

Met bedrijven in de medische sector, beeld en design, toerisme en de voedsel-en agrarische sector is Groningen volgens Tjin-Tham-Sjin kansrijk als het om handel met China gaat. Haar advies is wel: 'Zorg dat je op de kaart staat. Als je het hebt over Nederland kennen ze alleen maar Amsterdam. Zorg dat je jezelf bekend maakt'. Uiteraard wil ze daar met haar bedrijf graag bij helpen.