Loppersum moet nog even wachten op nieuwe burgemeester

De gemeente Loppersum blijft tijdens en na de zomervakantie nog even zonder burgemeester. De waarnemend burgemeester die de inmiddels vertrokken Albert Rodenboog gaat opvolgen, begint zoals het nu lijkt komend najaar.

Rodenboog nam eind vorige maand na vijftien jaar afscheid van Loppersum. Het vertrek viel zo goed als samen met dat jubileum en zijn 65e verjaardag.

Zomervakantie

De oud-burgemeester had vorig jaar november commissaris van de Koning René Paas al op de hoogte gebracht van zijn besluit. Toch is er nog geen waarnemer aangesteld die de komende twee jaar, tot de fusie met Delfzijl en Appingedam, de taken overneemt in de aardbevingsgemeente.

Dat komt onder meer door het zomerreces, vertelt woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen: 'Bij het selecteren van een waarnemend burgemeester maken de fractievoorzitters van de gemeenteraad, samen met het gemeentebestuur, een profielschets. Vervolgens gaat de commissaris op zoek naar twee geschikte kandidaten, waar de gemeente samen met de provincie een keuze uit kan maken. Zo'n proces kan wat langer duren als mensen op vakantie zijn.'

Grote invloed gemeente

Hoewel Paas al lange tijd wist van het aankomend vertrek, kon de commissaris nog geen kandidaten benaderen. De gemeente bepaalt namelijk aan welke eisen hun nieuwe burgemeester moet voldoen. Rodenboog maakte pas eind mei bekend dat hij ging stoppen.

De burgervader deed dit expres na de perikelen rond de zware aardbeving bij Zeerijp begin dit jaar en na de verkiezingen, om de rust te bewaren in zijn gemeente. 'Want eigenlijk ben je al geen burgemeester meer vanaf het moment dat je je afscheid bekendmaakt', zei Rodenboog eerder.

Najaar

Na het zomerreces gaat de zoektocht naar een nieuwe waarnemend burgemeester verder. Naar verwachting wordt de uitverkorene eind september of in oktober benoemd.

Lees ook:

- 'Zijn opvolger krijgt er een harde dobber aan om burgemeester Rodenboog te evenaren'

- 'Aardbevingsburgemeester' Rodenboog van Loppersum vertrekt