Deel dit artikel:











Tijdelijk casino zet in op opening voor Kerst Een sfeerimpressie van het tijdelijke casino. (Foto: Holland Casino)

De tijdelijke vestiging van het Holland Casino in Groningen gaat vlak voor Kerst open. Dat is een maand later dan het gokbedrijf eerder bekendmaakte.

Het wachten was nog op de vereiste vergunning van de gemeente. Die is nu binnen. Het casino komt in een pand bij de keukenboulevard aan de Europaweg. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Volgende maand Half augustus begint de bouw. Halverwege september is het casco gebouw klaar. Daarna wordt het van binnen ingericht. Lees ook: - Tijdelijke pand Holland Casino 'van alle gemakken voorzien'

- Tijdelijke locatie voor Holland Casino is bekend

- Alles over de casinobrand