Midden-Groningen wil zes miljoen om wijk gasvrij te maken

De gemeente Midden-Groningen heeft een aanvraag ingediend om de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand aardgasvrij te maken. Voor het plan wil Midden-Groningen zes miljoen euro hebben van het Rijk.

Met het plan wil wethouder Peter Verschuren (SP) ervaringen opdoen. 'Die ervaringen kunnen vervolgens gebruikt woren bij het opstellen van een warmteplan. Zo'n plan moet iedere gemeente indienen om gefaseerd van het aardgas af te gaan.'

Gorecht Noord

Volgens de gemeente is de keuze voor Gorecht-Noord niet toevallig. De gemeente, woningcorporaties, de provincie en het Waterbedrijf Groningen Duurzaam hebben eerder een plan voor een warmtenet ontwikkeld voor met name de hoogbouw in Gorecht-Noord.

In dat plan wordt door kartonfabriek Eska restwarmte geleverd voor de verwarming van de hoogbouw in de wijk.

De gemeente wil 7.000 euro per woning in Gorecht Noord. 'Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zullen we samen met de bewoners en alle partijen de plannen verder uitwerken', zegt wethouder Verschuren.

