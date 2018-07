Provincie heeft aan het einde van het geld nog een stuk Friesestraatweg over

De aanpak van de Friesestraatweg (N355) tussen Groningen en Zuidhorn gaat in etappes. De provincie heeft niet genoeg budget om de hele weg in een keer onder handen te nemen.

Het stuk tussen de stad en de nieuwe brug bij Nieuwklap is als eerste aan de beurt. De aanpak van dat deel kost zo'n 17 miljoen euro. Het vervolg tot aan Zuidhorn kost ongeveer net zoveel, maar dat traject moet dus nog even wachten omdat er geen geld voor is.

Verkeersveiligheid

Toch vindt de provincie dat er wel alvast moet worden begonnen met het deel tussen Groningen en Nieuwklap. De weg is volgens de provincie een van de drukste en onveiligste wegen in de provincie.

'De Friesestraatweg is een weg waar relatief veel op- en afritjes zijn', vertelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Dat is voor de doorstroming niet goed, maar ook een gevaar voor de verkeersveiligheid.'

Parallelweg en tunnel

Bij de aanpak van de Friesestraatweg moet een parallelweg komen, zodat niet langer alle kavels zijn aangesloten op de hoofdweg zelf. Bij Slaperstil wordt gekeken of er met een tunnel een ongelijkvloerse kruising kan komen.

Als alles volgens plan loopt, is het de bedoeling dat de werkzaamheden aan de Friesestraatweg in 2021 van start gaan.

Lees ook:

- Eerste liggers brug Nieuwklap op hun plek gelegd