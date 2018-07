Deel dit artikel:











Op zoek naar een baan? In de ICT komen er duizenden aan Een ICT-werkgever in Stad (Foto: Spindle (bewerkt door RTV Noord))

In de komende acht jaar worden twaalfduizend banen in de ICT verwacht. Het Noorderpoort College en de Hanzehogeschool springen daar op in met een zogenoemde Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

De onderwijsinstellingen willen op die manier genoeg mensen klaarstomen voor een baan in de ICT. Gepensioneerden Voorspellingen laten zien dat er de komende jaren vierduizend extra banen bijkomen. Daar komen nog eens achtduizend banen bij die vervangen moeten worden, door bijvoorbeeld de uitstroom van gepensioneerden. Twee kanten Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) hoopt dat het mes aan twee kanten kan snijden. 'Dat we de vacatures bij de bedrijven weten te vullen en dat we mensen die werkloos thuis zitten kunnen laten omscholen of bijscholen, zodat zij weer aan het werk komen.' De onderwijsinstellingen, provincie, gemeente Groningen en het bedrijfsleven steken samen 1,8 miljoen euro in het traject.